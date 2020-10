உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்து பிரதமரின் ஊரடங்கு திட்டத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பு: பிளவுபட்ட நாடாளுமன்றம் + "||" + Boris Johnson Reprimanded For 'contempt' Of Parliament Over COVID-19 Rules In UK

இங்கிலாந்து பிரதமரின் ஊரடங்கு திட்டத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பு: பிளவுபட்ட நாடாளுமன்றம்