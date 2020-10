உலக செய்திகள்

புரட்சித்தளபதி காசிம் சுலைமானி கொல்லப்பட்டதற்கு அமெரிக்கா பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் - ஈரான் அரசு + "||" + Iran: US gov’t, not just Trump, blamed for Soleimani killing

புரட்சித்தளபதி காசிம் சுலைமானி கொல்லப்பட்டதற்கு அமெரிக்கா பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் - ஈரான் அரசு