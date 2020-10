உலக செய்திகள்

அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு மத்தியிலும் தொடரும் வன்முறை; ஆப்கானிஸ்தானில் தொடர் குண்டு வெடிப்பில் 9 பேர் பலி + "||" + Violence in the midst of peace talks; A series of bombings in Afghanistan killed at least 9 people

அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு மத்தியிலும் தொடரும் வன்முறை; ஆப்கானிஸ்தானில் தொடர் குண்டு வெடிப்பில் 9 பேர் பலி