உலக செய்திகள்

2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எரிமலை வெடிப்பால் மரணமடைந்த மனிதனின் மூளை செல்கள் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Scientists find intact brain cells in skull of man killed in Vesuvius eruption nearly 2,000 years ago

2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எரிமலை வெடிப்பால் மரணமடைந்த மனிதனின் மூளை செல்கள் கண்டுபிடிப்பு