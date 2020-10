உலக செய்திகள்

விண்வெளி குப்பைகள் எதிர்கால விண்வெளி முயற்சிகளை மிகவும் கடினமாக்கும் ராக்கெட் லேப் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி எச்சரிக்கை + "||" + Space is becoming too crowded, Rocket Lab CEO warns

விண்வெளி குப்பைகள் எதிர்கால விண்வெளி முயற்சிகளை மிகவும் கடினமாக்கும் ராக்கெட் லேப் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி எச்சரிக்கை