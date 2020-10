உலக செய்திகள்

ஊழியர்கள் நிரந்தரமாக வீட்டில் இருந்தே பணியாற்ற அனுமதி - மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் திட்டம் என தகவல் + "||" + Microsoft To Let Employees Work From Home Permanently: Report

ஊழியர்கள் நிரந்தரமாக வீட்டில் இருந்தே பணியாற்ற அனுமதி - மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் திட்டம் என தகவல்