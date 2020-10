உலக செய்திகள்

தாய்லாந்தில் கோர விபத்து சுற்றுலா பஸ் மீது சரக்கு ரெயில் மோதி 20 பேர் சாவு + "||" + 20 killed on temple trip in Thailand as bus, train collide

தாய்லாந்தில் கோர விபத்து சுற்றுலா பஸ் மீது சரக்கு ரெயில் மோதி 20 பேர் சாவு