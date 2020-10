உலக செய்திகள்

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்பால் பிறருக்கு கொரோனா பரவும் அபாயம் இல்லை வெள்ளை மாளிகை தலைமை மருத்துவர் தகவல் + "||" + US President Trump has said there is no risk of corona spreading to others

