உலக செய்திகள்

சீனாவில் 6 பேருக்கு கொரோனா நகரம் முழுவதும் 5 நாட்களுக்குள் 90 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை + "||" + China to test entire city in 'five days' after six virus cases

சீனாவில் 6 பேருக்கு கொரோனா நகரம் முழுவதும் 5 நாட்களுக்குள் 90 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை