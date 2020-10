உலக செய்திகள்

நடப்பு ஆண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் 10.3 சதவீதம் சரிவடையும் - பன்னாட்டு நிதியம் கணிப்பு + "||" + Indian economy to decline by 10.3% this year - International Monetary Fund forecast

நடப்பு ஆண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் 10.3 சதவீதம் சரிவடையும் - பன்னாட்டு நிதியம் கணிப்பு