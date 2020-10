3 விண்வெளி வீரர்களுடன் 3 மணி நேரத்தில் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை சென்றடைந்த ரஷிய விண்கலம்

மாஸ்கோ

விண்வெளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் அமெரிக்கா, ரஷியா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளைச சேர்ந்த விண்வெளி வீரர்கள் சுழற்சி முறையில் தங்கி ஆய்வு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

எம்.எஸ்-17 விண்கலத்தில் ரஷியாவின் ரோஸ்கோஸ்மோஸ் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த செர்ஜி ரைஜிகோவ் மற்றும் செர்ஜி குட்-ஸ்வெர்கோவ் மற்றும் நாசாவின் கேத்லீன் ரூபின்ஸ் ஆகியோர் பயணித்தனர்.

கஜகஸ்தானில் ரஷியவால் இயக்கப்படும் பைகோனூர் ஏவுதளத்திலிருந்த இருந்து சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு ரஷியா இரண்டு விண்வெளி வீரர்கள் மற்றும் நாசா விண்வெளி வீரருடன் ரஷியாவின் சோயுஸ் எம்.எஸ்-17 விண்கலம் புதன்கிழமை ஏவப்பட்டது.

ஏவப்பட்ட சிறிது நேரத்தில் விண்கலம் வெற்றிகரமாக சுற்றுப்பாதையில் சென்றதாக விண்வெளி வீரர்கள் தகவல் தெரிவித்தனர்.இந்நிலையில், 3 மணி நேரத்தில் விண்வெளி வீரர்களை சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு கொண்டு சேர்த்து ரஷிய விண்கலம் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.

VIDEO: Three-person crew blasts off for ISS in Russian capsule.



Russia's Soyuz MS-17 spacecraft with two cosmonauts and a NASA astronaut on board blasts off to the International Space Station from the Russian-operated Baikonur cosmodrome in Kazakhstan pic.twitter.com/61zFhPMtQA