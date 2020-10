உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி 50 சதவீதம் மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் -இங்கிலாந்து தடுப்பூசி பணிக்குழு தலைவர் + "||" + Coronavirus: First vaccines 'unlikely to end pandemic' - says UK vaccines chief

கொரோனா தடுப்பூசி 50 சதவீதம் மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் -இங்கிலாந்து தடுப்பூசி பணிக்குழு தலைவர்