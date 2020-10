உலக செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்புச்சக்தி, பல மாதங்களுக்கு நீடிக்கும்: இந்திய வம்சாவளி ஆராய்ச்சியாளர் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Immunity against corona lasts for several months: researcher of Indian descent

கொரோனாவுக்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்புச்சக்தி, பல மாதங்களுக்கு நீடிக்கும்: இந்திய வம்சாவளி ஆராய்ச்சியாளர் கண்டுபிடிப்பு