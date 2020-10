உலக செய்திகள்

பிரேசிலில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 28,523 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + In Brazil, 28,523 people confirmed with corona infection in the last 24 hours

