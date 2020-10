உலக செய்திகள்

ஓ குரூப் ரத்த வகையை சேர்ந்தவர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று பாதிக்கும் வாய்ப்பு குறைவு!! + "||" + Blood group O less likely to contract coronavirus infection than any other blood type | Study

ஓ குரூப் ரத்த வகையை சேர்ந்தவர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று பாதிக்கும் வாய்ப்பு குறைவு!!