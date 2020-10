உலக செய்திகள்

ஜனாதிபதி தேர்தலில் தோல்வி அடைந்தால் நாட்டைவிட்டு வெளியேறுவேன்- டொனால்டு டிரம்ப் + "||" + ‘May have to leave the country if I lose,’ says Donald Trump on US presidential elections

ஜனாதிபதி தேர்தலில் தோல்வி அடைந்தால் நாட்டைவிட்டு வெளியேறுவேன்- டொனால்டு டிரம்ப்