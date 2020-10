உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் பாகிஸ்தான் தூதரகத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 15 பெண்கள் பலி + "||" + At least 15 Afghan women killed in stampede near Pakistan consulate in Jalalabad

