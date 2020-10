உலக செய்திகள்

லடாக்கில் இந்தியா-சீனா பதற்ற நிலைமை அதிகரிக்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் - அமெரிக்கா + "||" + US wants to ensure India-China standoff doesn't escalate

