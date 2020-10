உலக செய்திகள்

வங்காளதேசத்தில் மிதமான நிலநடுக்கம்- ரிக்டர் அளவில் 4.1 ஆக பதிவு + "||" + An earthquake of magnitude 4.1 on Richter Scale & depth 50 km hit Bangladesh at 08:51 IST today: National Centre for Seismology

