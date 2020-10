உலக செய்திகள்

தைவானுக்கு ஆயுதங்கள் விற்கும் அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு பொருளாதார தடை - சீனா எச்சரிக்கை + "||" + China to impose sanctions on US firms over Taiwan arms sales: Foreign ministry

தைவானுக்கு ஆயுதங்கள் விற்கும் அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு பொருளாதார தடை - சீனா எச்சரிக்கை