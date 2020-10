உலக செய்திகள்

ஜனவரி முதல் கொரோனா தடுப்பூசி கிடைக்க நடவடிக்கை : ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் தகவல் + "||" + Johnson & Johnson sees covid-19 vaccine available as soon as January

