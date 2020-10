உலக செய்திகள்

ஒரே வாரத்தில் உலக அளவில் 20 லட்சம் பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிப்பு : உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + WHO: Record 2.8 Million COVID-19 Cases Reported In The Past Week Worldwide

ஒரே வாரத்தில் உலக அளவில் 20 லட்சம் பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிப்பு : உலக சுகாதார அமைப்பு