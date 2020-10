உலக செய்திகள்

பிரான்ஸ் ஜனாதிபதியை பிசாசு என்று சித்தரித்து கேலிசித்திரம் வெளியிட்ட பத்திரிகை + "||" + Demonised for defending cartoons of the Prophet: President Macron is portrayed as the Devil as Iran and Saudi Arabia wade into blasphemy row and protests break out in Bangladesh

பிரான்ஸ் ஜனாதிபதியை பிசாசு என்று சித்தரித்து கேலிசித்திரம் வெளியிட்ட பத்திரிகை