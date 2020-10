உலக செய்திகள்

புல்வாமா தாக்குதலில் பாகிஸ்தான் அரசுக்கு நேரடி தொடர்பு - பாக். அமைச்சர் ஒப்புதல் + "||" + Pakistan accepts role in Pulwama attack, hails it as achievement under Imran Khan government

புல்வாமா தாக்குதலில் பாகிஸ்தான் அரசுக்கு நேரடி தொடர்பு - பாக். அமைச்சர் ஒப்புதல்