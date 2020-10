உலக செய்திகள்

கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடித்து கொரோனாவை கட்டுப்படுத்திய தைவான் + "||" + Taiwan controlled corona by adhering to the regulations

கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடித்து கொரோனாவை கட்டுப்படுத்திய தைவான்