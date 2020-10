உலக செய்திகள்

அமெரிக்க தேர்தல் தரவுகளை ஈரானியர்கள் ஹேக் செய்வதாக அமெரிக்க குற்றச்சாட்டு + "||" + Iranians behind hacked US election data, FBI and Homeland Security reveal

அமெரிக்க தேர்தல் தரவுகளை ஈரானியர்கள் ஹேக் செய்வதாக அமெரிக்க குற்றச்சாட்டு