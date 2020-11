உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான், வங்காளாதேச நாட்டினருக்கு எதிராக பிரான்சில் எதிர்ப்பு + "||" + Muhammad Cartoon Row: French Opposition Leader Marine Le Pen Calls For Ban On Immigration From Pakistan and Bangladesh

பாகிஸ்தான், வங்காளாதேச நாட்டினருக்கு எதிராக பிரான்சில் எதிர்ப்பு