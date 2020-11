முஸ்லீம் கட்டிடக்கலைகளின் சின்னங்களான மசூதிகளின் மினார்கள் - கோபுரங்களை அகற்றும் சீனா

லண்டன்

சீனாவின் நிங்சியா மாகாணத்தின் தலைநகரான யின்சுவானில் உள்ள நங்குவான் மசூதியின் பிரகாசமான பச்சை குவிமாடங்களும் தங்க மினார்களும் அகற்றப்பட்டன, இது சீனாவில் இங்கிலாந்தின் துணைத் தலைவர் கிறிஸ்டினா ஸ்காட் ஆன்லைனில் பகிரப்பட்ட படங்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது. மசூதி அதன் நிறம் மற்றும் அலங்காரங்களை அகற்றியுள்ளது.

'நங்குவான் மசூதி' என்ற சொற்கள் சீன மொழியில் கட்டிடத்தில் உள்ளன, மேலும் மசூதி அதன் நிறம் மற்றும் அலங்காரங்களை அகற்றி உள்ளது.

புனரமைப்புக்குப் பிறகு, இப்போது இதுதான் தெரிகிறது. குவிமாடங்கள், மினாரங்கு டுகள் அனைத்தும் போய்விட்டன. எந்த பார்வையாளர்களும் நிச்சயமாக அனுமதிக்கப்படவில்லை. எனவே மனச்சோர்வடைகிறது, ”என்று இங்கிலாந்து தூதர் படங்களுடன் எழுதி உள்ளார்.

"யின்சுவான் நங்குவான் மசூதி, அதன் அலங்காரங்களை நீக்கிவிட்டது. அண்டை உணவகங்களும் கடைகளும் மூடப்பட்டு காலியாக உள்ளன - ஒருவேளை‘ புதுப்பிக்கப்பட்டதா ’?" என அவர் கூறி உள்ளார்.

இஸ்லாத்தின் தாக்கத்தை குறைப்பதற்கான கலாச்சாரத்தை அழிக்கும் ஒரு பகுதியாக நாடு முழுவதும் உள்ள மசூதிகளில் இருந்து சீனா குவிமாடங்களை அகற்றக்கூடும் என்று இங்கிலாந்தின் டெய்லி மெயில் கூறி உள்ளது.

'சின்ன மெக்கா' என்று அழைக்கப்படும் லின்க்சியாவில் உள்ள மசூதிகளிலிருந்து அரபு பாணியிலான குவிமாடங்களையும் கூறுகளையும் சீனா அகற்றி உள்ளது.

ஜி ஜின்பிங் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக ஆனதில் இருந்து மதத்திற்கு எதிரான அரசு பிரச்சாரங்கள் அதிகரித்துள்ளன. சீனாவின் ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சமீபத்திய ஆண்டுகளில் அனைத்து மத நிறுவனங்களுக்கும் பரவலான தடைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் சீனா ஜின்ஜியாங் நாடு முழுவதும் பல பெரிய ஆலயங்கள், மசூதிகள் மற்றும் பிற புனிதக் கட்டடங்களை மூடியது , இடித்தது, இது நீண்ட காலமாக பிராந்தியத்தின் முஸ்லிம்களின் கலாச்சாரம் மற்றும் இஸ்லாமிய நம்பிக்கைகளை வெளிப்படுத்தியதாக தி நியூயார்க் டைம்ஸ் தெரிவித்துள்ளது. சின்ஜியாங் முழுவதும் சுமார் 8,500 மசூதிகள் 2017 முதல் முற்றிலுமாக இடிக்கப்பட்டுள்ளன என தி நியூயார்க் டைம்ஸ் அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

TripAdvisor suggested the Nanguan Mosque in #Yinchuan well worth a visit. Only this is what it looks like now, after ‘renovations’. Domes, minarets, all gone. No visitors allowed either, of course. So depressing. pic.twitter.com/WSXaAFclHX