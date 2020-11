உலக செய்திகள்

நியூசிலாந்து மந்திரி சபையில் முதல் முறையாக இந்திய வம்சாவளி பெண்ணுக்கு இடம் ! + "||" + New Zealand Gets Its First-Ever Indian-Origin Minister

நியூசிலாந்து மந்திரி சபையில் முதல் முறையாக இந்திய வம்சாவளி பெண்ணுக்கு இடம் !