உலக செய்திகள்

இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பெண் நியூசிலாந்தில் மந்திரியாக நியமனம் + "||" + Woman of Indian descent appointed Minister in New Zealand

இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பெண் நியூசிலாந்தில் மந்திரியாக நியமனம்