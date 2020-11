உலக செய்திகள்

உளறி கொட்டும் இவர், இன்னும் சில மணி நேரத்தில் உங்கள் அதிபராகலாம் - இங்கிலாந்து பத்திரிகை கிண்டல் + "||" + 'This is my son, Beau, who a lot of you helped elect to the Senate': Joe confuses his two granddaughters and then introduces one of them as his dead son - and he could be your President in HOURS...

உளறி கொட்டும் இவர், இன்னும் சில மணி நேரத்தில் உங்கள் அதிபராகலாம் - இங்கிலாந்து பத்திரிகை கிண்டல்