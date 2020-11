உலக செய்திகள்

அவர்களால் எங்களைப் பிடிக்க முடியாது; வாக்கு எண்ணிக்கையையும் நிறுத்த சுப்ரீம் கோர்ட்டை அணுகுவேன் - டொனால்டு டிரம்ப் மிரட்டல் + "||" + US Election Results They can’t catch us’: Donald Trump threatens to move SC to stop all voting

