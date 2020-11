உலக செய்திகள்

ஜோ பைடன் முன்னிலை வகிக்கும் விஸ்கான்சின் மாகாணத்தில் டிரம்ப் மறுஎண்ணிக்கை கோரப்போவதாக தகவல் + "||" + Trump is reportedly seeking a re-count in the state of Wisconsin led by Joe Biden

ஜோ பைடன் முன்னிலை வகிக்கும் விஸ்கான்சின் மாகாணத்தில் டிரம்ப் மறுஎண்ணிக்கை கோரப்போவதாக தகவல்