உலக செய்திகள்

அமெரிக்க நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ள இந்திய வம்சாவளியினர் + "||" + People of Indian descent who have won the US Parliamentary election

அமெரிக்க நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ள இந்திய வம்சாவளியினர்