அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல்வாக்கு எண்ணிக்கை: தமிழ் வம்சாவளி பெண் கமலா ஹாரிஸ் முக்கிய தகவல்

வாஷிங்டன்

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் ஜனநாயக கட்சியின் அதிபர் வேட்பாளர் ஜோ பிடன் மற்றும் துணை அதிபர் வேட்பாளர் கமலா ஹாரிஸ் முக்கிய தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

தற்போதைய நிலவரப்படி ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர் ஜோ பிடனின் தேர்வாளர் வாக்குகள் 253 ஆகவும், குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர் டிரம்பின் தேர்வாளர் வாக்குகள் 214 ஆகவும் உள்ளது. இதன் மூலம் ஜோ பிடன் வெற்றியை நெருங்குவது தெரிகிறது.

இதனிடையில் வாக்கு எண்ணிக்கையை நிறுத்தக் கோரி டிரம்ப் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

It’s clear that when the count is finished, we believe we will be the winners. pic.twitter.com/qVk0igZlrF