நாம் நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும், நாம் தான் வெற்றி பெற போகிறோம். -கமலா ஹாரிஸ் நம்பிக்கை

வாஷிங்டன்

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்ந்து வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் ஜனநாயக கட்சியை சேர்ந்த கமலா ஹாரிஸ் முக்கிய தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் தொடர்ந்து வெளியாகி கொண்டிருக்கும் நிலையில் ஜோ பைடன் வெற்றியை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறார்.தற்போது நிலவரப்படி பைடன் 264 இடங்ளிலும், டிரம்ப் 214 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

மொத்தமாக 270 இடங்களை பிடித்தால் ஆட்சியை கைப்பற்றமுடியும்.இந்த நிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கையை நிறுத்த நீதிமன்றத்தை நாடுவதாக டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் டொனால்டு டிரம்ப் நிச்சயம் தோற்கடிக்கப்படுவார் எனவும் நாம்தான் வெற்றியாளர் என விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என்பதில் தனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை என்று அதிபர் தேர்தலில் வெற்றியின் விளிம்பில் உள்ள ஜோ பிடன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக பிடன் அணியை சேர்ந்த துணை அதிபர் வேட்பாளரான தமிழ் வம்சாவளியை சேர்ந்த கமலா ஹாரிஸ் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.அதில், ஜோ பிடன் சொல்வது தான் சரி, நாம் நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும், நாம் தான் வெற்றி பெற போகிறோம்.

வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அளவில் அமெரிக்கர்கள் இந்த தேர்தலில் வாக்களித்துள்ளனர். அவர்களின் ஒவ்வொரு வாக்குகளும் எண்ணப்பட வேண்டியவை என பதிவிட்டுள்ளார்.

