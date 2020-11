உலக செய்திகள்

பார்கின்சன் நோயால் பாதிக்கபட்டு உள்ள ரஷிய அதிபர் வரும் ஜனவரி மாதம் பதவி விலகுவார்? + "||" + Putin may quit as Russia's president amid fears he has Parkinson's disease, sources claim

பார்கின்சன் நோயால் பாதிக்கபட்டு உள்ள ரஷிய அதிபர் வரும் ஜனவரி மாதம் பதவி விலகுவார்?