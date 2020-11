நாம் எதிர் எதிர் கட்சி தான் எதிரிகள் கிடையாது -ஜோ பிடன்

வாஷிங்டன்

ஜனநாயக கட்சியின் ஜோ பிடன் வெற்றியை நெருங்கும் வேளையில் டுவிட்டரில் முக்கிய பதிவுகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி தொடர்ந்து நடைபெறும் நிலையில் ஜோ பைடன் வெற்றியை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறார்.ஆனால் வாக்கு எண்ணிக்கையை எதிர்த்து நீதிமன்றம் செல்வேன் என குடியரசு கட்சியை சேர்ந்த டிரம்ப் கூறி வருகிறார்.

இருவரும் இப்படி மறைமுகமாக மோதி வரும் நிலையில் டுவிட்டரில் ஜோ பிடன் நாங்கள் எதிர் எதிர் கட்சியாக இருக்கலாம், ஆனால் எதிரிகள் கிடையாது, நாம் அமெரிக்கர்கள். நம்முடைய அரசியலின் நோக்கம் முற்றிலும் இடைவிடாத போர் கிடையாது என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என பதிவிட்டுள்ளார்.

We may be opponents — but we are not enemies.



We are Americans.