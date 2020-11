“நீங்கள் என் மீது வைத்த நம்பிக்கையை நான் காப்பற்றுவேன்” - ஜோ பைடன் ட்வீட்

வாஷிங்டன்,

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் கடந்த 3 ஆம் தேதி நடந்து முடிந்த நிலையில், இத்தனை நாட்களாக முடிவுகளில் இழுபறி நீடித்து வந்தது. குடியரசு கட்சிக்கும், ஜனநாயக கட்சிக்கும் இடையே நடைபெற்று வந்த தேர்தல் போர் இன்று முடிவு பெற்றுள்ளது. ஜனநாயக கட்சியைச் சேர்ந்த ஜோ பைடன் அதிகபட்ச வாக்குகளைப் பெற்று அமெரிக்காவின் 46வது அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

அதே நேரம் ஜனநாயக கட்சியின் துணை அதிபர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட கமலா ஹாரிஸ், இன்றைய வெற்றியின் மூலம் அமெரிக்காவின் முதல் பெண் துணை அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். தமிழகத்தைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட கமலா ஹாரிஸ், அமெரிக்காவின் துணை அதிபராக தேர்வாகியுள்ளது அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்களையும், தமிழர்களையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மேலும் கமலா ஹாரிஸின் தந்தை ஜமைக்காவை பூர்வீகமாக கொண்டவர். இதன் மூலம் அமெரிக்காவின் முதல் ஆப்ரிக்க-அமெரிக்க பெண் துணை அதிபர் என்ற பெருமையையும் கமலா ஹாரிஸ் பெறுகிறார். அவருக்கு இந்தியாவில் இருந்தும் வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள ஜோ பைடன் தனது டுவிட்டர் பதிவில் அமெரிக்க மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார். அந்த பதிவில், “நாட்டை வழிநடத்த நீங்கள் என்னைத் தேர்ந்தெடுத்ததற்கு நான் பெருமைப்படுகிறேன்” என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

மேலும், “நீங்கள் என்னிடம் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை நான் காப்பற்றுவேன். எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கும் வேலை கடினமாக இருக்கும். எனக்கு நீங்கள் வாக்களித்தாலும், அளிக்காவிட்டாலும் அனைத்து அமெரிக்க மக்களுக்கும் அதிபராக இருப்பேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன்” என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8