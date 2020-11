உலக செய்திகள்

தெற்கு ஆசியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட அமெரிக்காவின் முதல் பெண் துணை அதிபராகிறார் கமலா ஹாரிஸ் + "||" + Kamala Harris the first South Asian woman vice president of the United States

