உலக செய்திகள்

அதிபர் தேர்தலில் தோல்வி: டிரம்பை விவாகரத்து செய்ய மெலனியா டிரம்ப் முடிவா? + "||" + Melania to divorce Donald Trump as soon as he leaves White House, claim ex-aides

அதிபர் தேர்தலில் தோல்வி: டிரம்பை விவாகரத்து செய்ய மெலனியா டிரம்ப் முடிவா?