உலக செய்திகள்

ஆப்பிரிக்க நாட்டில் பயங்கரம்; 50 பேர் தலையை துண்டித்து படுகொலை-ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகள் அட்டூழியம் + "||" + Terrible in an African country 50 people beheaded and murdered

ஆப்பிரிக்க நாட்டில் பயங்கரம்; 50 பேர் தலையை துண்டித்து படுகொலை-ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகள் அட்டூழியம்