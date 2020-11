உலக செய்திகள்

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல்: ஜோ பைடனுக்கு ஆதரவாக இறந்தவர்கள் பெயரில் மின்னஞசல் மூலம் மோசடி + "||" + Tucker Carlson had a scrolling list of dead people who voted in the election tonight

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல்: ஜோ பைடனுக்கு ஆதரவாக இறந்தவர்கள் பெயரில் மின்னஞசல் மூலம் மோசடி