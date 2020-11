உலக செய்திகள்

வானிலை காரணமாக ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவன கேப்சூலில் விண்வெளிக்கு வீரர்களை அனுப்புவது தாமதம் + "||" + SpaceX launch of crew on first 'operational' mission delayed by weather

