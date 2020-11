உலக செய்திகள்

பறிக்கப்பட்டது கண்கள் அல்ல: போலீஸ் வேலைக்குச்செல்ல ஆசைப்பட்ட பெண்ணிற்கு நேர்ந்த கொடூரம் + "||" + Afghan woman working as cop shot, blinded for getting job

பறிக்கப்பட்டது கண்கள் அல்ல: போலீஸ் வேலைக்குச்செல்ல ஆசைப்பட்ட பெண்ணிற்கு நேர்ந்த கொடூரம்