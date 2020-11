உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் தீபாவளி பண்டிகை; கோவில்களில் விளக்கேற்றி கொண்டாட்டம் + "||" + Deepavali festival in Pakistan; Celebration with lanterns in temples

பாகிஸ்தானில் தீபாவளி பண்டிகை; கோவில்களில் விளக்கேற்றி கொண்டாட்டம்