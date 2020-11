உலக செய்திகள்

துருக்கியில் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு புதிய உச்சம்: ஒரே நாளில் 3,116 பேருக்கு கொரோனா + "||" + New peak in Turkey after April: Corona for 3,116 people in a single day

துருக்கியில் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு புதிய உச்சம்: ஒரே நாளில் 3,116 பேருக்கு கொரோனா