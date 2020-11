உலக செய்திகள்

எத்தியோப்பியாவில் பஸ் மீது மர்ம நபர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் 34 பேர் பலி + "||" + Gunmen Kill At Least 34 People In Bus Attack In West Ethiopia

எத்தியோப்பியாவில் பஸ் மீது மர்ம நபர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் 34 பேர் பலி