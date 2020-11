உலக செய்திகள்

இந்தியாவிலும், சீனாவிலும் ‘ஸ்புட்னிக் 5’ தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்யப்படும் - ரஷ்ய அதிபர் புதின் + "||" + Putin says Sputnik V vaccine could be produced in India and China

இந்தியாவிலும், சீனாவிலும் ‘ஸ்புட்னிக் 5’ தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்யப்படும் - ரஷ்ய அதிபர் புதின்