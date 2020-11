உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு மருந்து 95 சதவீதம் திறன் வாய்ந்தது : பைசர் நிறுவனம் + "||" + Coronavirus Vaccine 95% Effective In Final Analysis, Pfizer To Seek Approval In Days

கொரோனா தடுப்பு மருந்து 95 சதவீதம் திறன் வாய்ந்தது : பைசர் நிறுவனம்